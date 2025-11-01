Grafana משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in United Kingdom ב-Grafana נע בין £43.9K לבין £64K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grafana. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע £50.4K - £57.5K United Kingdom טווח שכיח טווח אפשרי £43.9K £50.4K £57.5K £64K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בGrafana, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Grafana ?

