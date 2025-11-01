ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in United Kingdom ב-Grafana נע בין £43.9K לבין £64K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Grafana. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGrafana, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Grafana in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £63,982. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grafana עבור תפקיד משאבי אנוש in United Kingdom הוא £43,920.

משאבים נוספים