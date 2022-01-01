ספריית חברות
Gradle
Gradle משכורות

המשכורת של Gradle נעה בין $100,500 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $177,110 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Gradle. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מהנדס תוכנה
Median $162K
גיוס
$101K
מכירות
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Gradle הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $177,110. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gradle הוא $161,500.

