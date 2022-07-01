ספריית חברות
Gradient AI משכורות

המשכורת של Gradient AI נעה בין $122,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $185,000 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Gradient AI. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מדען נתונים
Median $185K
מהנדס תוכנה
Median $122K
מנהל הנדסת תוכנה
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Gradient AI הוא מדען נתונים עם תגמול כולל שנתי של $185,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gradient AI הוא $182,580.

