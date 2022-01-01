ספריית חברות
Grabango
Grabango משכורות

המשכורת של Grabango נעה בין $65,325 בפיצוי כולל בשנה עבור Information Technologist (IT) ברמה הנמוכה לבין $210,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Grabango. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מהנדס תוכנה
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
חוקר UX
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Grabango הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $210,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grabango הוא $140,700.

