  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

GovTech מנהל הנדסת תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Singapore ב-GovTech מגיעה ל-SGD 215K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GovTech. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 215K
דרגה
J
משכורת בסיס
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GovTech?

SGD 211K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-GovTech in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 263,686. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GovTech עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Singapore הוא SGD 234,690.

