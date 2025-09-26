ספריית חברות
GovTech
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

GovTech מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Singapore ב-GovTech מגיעה ל-SGD 122K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GovTech. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 122K
דרגה
II
משכורת בסיס
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 20.2K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GovTech?

SGD 211K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-GovTech in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 179,587. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GovTech עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Singapore הוא SGD 105,221.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור GovTech

משאבים נוספים