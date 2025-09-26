ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל פרויקט in Singapore ב-GovTech מגיעה ל-SGD 145K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GovTech. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 145K
דרגה
L2
משכורת בסיס
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 31.3K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GovTech?

SGD 211K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

GovTech şirketindeki in Singapore מנהל פרויקט pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 195,953 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GovTech şirketinde מנהל פרויקט rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 135,144 tutarındadır.

