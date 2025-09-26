ספריית חברות
GovTech
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

GovTech מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in Singapore ב-GovTech מגיעה ל-SGD 96.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GovTech. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 96.4K
דרגה
L1
משכורת בסיס
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 14.6K
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GovTech?

SGD 211K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa מעצב מוצר sa GovTech in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 155,811. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GovTech para sa מעצב מוצר role in Singapore ay SGD 86,198.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור GovTech

חברות קשורות

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים