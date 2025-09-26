ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט עסקי in Singapore ב-GovTech מגיעה ל-SGD 101K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GovTech. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 101K
דרגה
-
משכורת בסיס
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-GovTech in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 219,618. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GovTech עבור תפקיד אנליסט עסקי in Singapore הוא SGD 104,640.

