חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Government of Canada in Greater Ottawa Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$121,089. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.