חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Government of Canada in Greater Ottawa Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$124,066. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.