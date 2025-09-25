ספריית חברות
Government of Canada
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Government of Canada אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in Canada ב-Government of Canada מגיעה ל-CA$71.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Government of Canada. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Government of Canada
Junior Programs Officer
Ottawa, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$71.2K
דרגה
-
משכורת בסיס
CA$71.2K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Government of Canada?

CA$226K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Government of Canada in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$227,872. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Government of Canada עבור תפקיד אנליסט נתונים in Canada הוא CA$71,239.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Government of Canada

חברות קשורות

  • Microsoft
  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Tesla
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים