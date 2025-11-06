ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של עוזר אדמיניסטרטיבי in Greater Toronto Area ב-Government of Canada מגיעה ל-CA$77.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Government of Canada. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Government of Canada
Supervisor
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$77.3K
דרגה
AS-03
משכורת בסיס
CA$77.3K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ב-Government of Canada in Greater Toronto Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$80,435. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Government of Canada עבור תפקיד עוזר אדמיניסטרטיבי in Greater Toronto Area הוא CA$77,255.

