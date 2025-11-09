ספריית חברות
Google

מנהל מוצר דרגה

Product Manager 2

דרגות ב Google

  1. Associate Product Manager 1APM1
  2. Associate Product Manager 2APM2
  3. Product Manager 1L4
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$210,427
משכורת בסיס
CA$179,615
הקצאת מניות ()
CA$90,988
בונוס
CA$23,784

Google logo
+CA$28K
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
