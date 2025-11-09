ספריית חברות
Google

מנהל מוצר דרגה

Product Manager 1

דרגות ב Google

השווה דרגות
  1. Associate Product Manager 1APM1
  2. Associate Product Manager 2APM2
  3. Product Manager 1L4
    4. הצג 5 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CHF 248,972
משכורת בסיס
CHF 152,178
הקצאת מניות ()
CHF 43,242
בונוס
CHF 8,488

Google logo
+CHF 16.4K
Block logo
+CHF 47.5K
Robinhood logo
+CHF 72.9K
Stripe logo
+CHF 16.4K
Datadog logo
+CHF 28.7K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Google

חברות קשורות

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים