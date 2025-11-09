ספריית חברות
Google
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר
  • L5
  • Singapore

מעצב מוצר דרגה

L5

דרגות ב Google

השווה דרגות
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
SGD 192,793
משכורת בסיס
SGD 208,501
הקצאת מניות ()
SGD 22,998
בונוס
SGD 19,132

Google logo
+SGD 26K
Block logo
+SGD 75.4K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Google

חברות קשורות

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים