ספריית חברות
Google
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר
  • L5
  • India

מעצב מוצר דרגה

L5

דרגות ב Google

השווה דרגות
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
₹113,291
משכורת בסיס
₹6,506,974
הקצאת מניות ()
₹2,721,866
בונוס
₹632,462

Google logo
+₹1.74M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Google

חברות קשורות

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים