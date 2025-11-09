ספריית חברות
Google
  • שכר
  • מעצב מוצר
  • L4
  • Taiwan

מעצב מוצר דרגה

L4

דרגות ב Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
NT$104,149
משכורת בסיס
NT$2,498,051
הקצאת מניות ()
NT$407,058
בונוס
NT$284,142

Google logo
+NT$612K
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.73M
Stripe logo
+NT$612K
Datadog logo
+NT$1.07M
Verily logo
+NT$674K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
