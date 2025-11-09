ספריית חברות
Google

מעצב מוצר דרגה

L4

דרגות ב Google

השווה דרגות
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CHF 218,250
משכורת בסיס
CHF 132,997
הקצאת מניות ()
CHF 26,740
בונוס
CHF 19,009

Google logo
+CHF 16.4K
Block logo
+CHF 47.5K
Robinhood logo
+CHF 72.9K
Stripe logo
+CHF 16.4K
Datadog logo
+CHF 28.7K
Verily logo
+CHF 18K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
