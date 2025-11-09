ספריית חברות
Google
  • שכר
  • מעצב מוצר
  • L4
  • Greater Sydney

מעצב מוצר דרגה

L4

דרגות ב Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
A$107,081
משכורת בסיס
A$162,702
הקצאת מניות ()
A$0
בונוס
A$3,274

Google logo
+A$31K
Block logo
+A$89.9K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31K
Datadog logo
+A$54.3K
Verily logo
+A$34.1K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
