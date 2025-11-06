Goodnotes מהנדס תוכנה שכר בGreater London Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Goodnotes נע בין £50.7K ל-year עבור L2 לבין £74.1K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater London Area מגיעה ל-£91K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Goodnotes. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 Entry Level Software Engineer ( רמת כניסה ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Goodnotes ?

