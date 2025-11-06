ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater London Area

Goodnotes מהנדס תוכנה שכר בGreater London Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Goodnotes נע בין £50.7K ל-year עבור L2 לבין £74.1K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater London Area מגיעה ל-£91K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Goodnotes. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Entry Level Software Engineer(רמת כניסה)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
צפה 3 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Goodnotes?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Goodnotes in Greater London Area עומדת על תגמול כולל שנתי של £164,567. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Goodnotes עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater London Area הוא £89,611.

