Goibibo משכורות

המשכורת של Goibibo נעה בין $11,854 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $65,444 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Goibibo. עודכן לאחרונה: 10/16/2025

מהנדס תוכנה
Median $15.6K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מעצב מוצר
$11.9K
מנהל מוצר
$60.9K

מנהל הנדסת תוכנה
$65.4K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Goibibo הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $65,444. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Goibibo הוא $38,255.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Goibibo

