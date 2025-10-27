ספריית חברות
GOAT
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

GOAT מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-GOAT מגיעה ל-$150K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GOAT.

חבילת שכר חציונית
company icon
GOAT
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
סה״כ לשנה
$150K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$150K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GOAT?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בGOAT, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-GOAT in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $215,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GOAT עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $150,000.

משאבים נוספים