ספריית חברות
GOAT
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • רואה חשבון

  • כל שכר רואה חשבון

GOAT רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in United States ב-GOAT נע בין $58.7K לבין $82.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GOAT. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

$63.5K - $73.8K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד רואה חשבון דיווחים ב GOAT כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בGOAT, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות רואה חשבון מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-GOAT in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $82,110. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GOAT עבור תפקיד רואה חשבון in United States הוא $58,650.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור GOAT

חברות קשורות

  • Truepill
  • Impossible Foods
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Daily Harvest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים