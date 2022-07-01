ספריית חברות
Glowforge
Glowforge משכורות

המשכורת של Glowforge נעה בין $161,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $447,225 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Glowforge. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מהנדס תוכנה
Median $161K
שיווק
$192K
מהנדס מכונות
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל מוצר
$447K
מנהל פרויקט
$169K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Glowforge הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $447,225. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Glowforge הוא $192,135.

