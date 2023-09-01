ספריית חברות
Globys
Globys משכורות

המשכורת של Globys נעה בין $88,329 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $229,140 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Globys. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מנהל מוצר
$171K
מנהל פרויקט
$88.3K
מהנדס תוכנה
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Globys הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $229,140. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Globys הוא $170,850.

