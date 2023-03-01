ספריית חברות
Globus Medical
Globus Medical משכורות

המשכורת של Globus Medical נעה בין $68,340 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס ביו-רפואי ברמה הנמוכה לבין $203,010 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Globus Medical. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $110K
מהנדס ביו-רפואי
$68.3K
מהנדס מכונות
$124K

מנהל מוצר
$179K
מנהל פרויקט
$166K
מכירות
$85.4K
מנהל תוכנית טכנית
$203K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Globus Medical הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $203,010. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Globus Medical הוא $123,878.

