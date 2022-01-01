ספריית חברות
GlobalLogic
GlobalLogic משכורות

המשכורת של GlobalLogic נעה בין $1,516 בפיצוי כולל בשנה עבור משקיע הון סיכון ברמה הנמוכה לבין $240,000 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GlobalLogic. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

ארכיטקט פתרונות
Median $240K

אדריכל נתונים

מנהל מוצר
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
מנהל הנדסת תוכנה
Median $177K
רואה חשבון
$166K
אנליסט עסקי
$22.3K
שירות לקוחות
$36.7K
תפעול שירות לקוחות
$74.5K
אנליסט נתונים
$22.5K
מדען נתונים
$111K
אנליסט פיננסי
$167K
מהנדס חומרה
$27.9K
יועץ ניהולי
$30K
מעצב מוצר
$69.5K
מנהל פרויקט
$194K
גיוס
$98K
מכירות
$214K
אנליסט אבטחת סייבר
$74.5K
מנהל תוכנית טכנית
$124K
חוקר UX
$95.5K
משקיע הון סיכון
$1.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-GlobalLogic הוא ארכיטקט פתרונות עם תגמול כולל שנתי של $240,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GlobalLogic הוא $74,511.

