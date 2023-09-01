ספריית חברות
Global
Global משכורות

המשכורת של Global נעה בין $10,854 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $110,090 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Global. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $99.6K
אנליסט עסקי
$17.2K
טכנולוג מידע (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
תפעול שיווק
$26.1K
מעצב מוצר
$10.9K
גיוס
$99.7K
מנהל הנדסת תוכנה
$110K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Global הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $110,090. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Global הוא $46,518.

