Glean משכורות

המשכורת של Glean נעה בין $62,409 בפיצוי כולל בשנה עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הנמוכה לבין $1,054,700 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Glean. עודכן לאחרונה: 8/27/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $110K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $340K
מדען נתונים
$261K

גיוס
$86.1K
מכירות
$289K
מהנדס מכירות
$230K
מנהל הנדסת תוכנה
$1.05M
ארכיטקט פתרונות
$62.4K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בGlean, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Glean is מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,054,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Glean is $245,692.

