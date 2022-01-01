Glassdoor משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Glassdoor נעה בין $11,551 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $342,705 עבור תפעול שיווק ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Glassdoor. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $192K
מנהל הנדסת תוכנה
Manager $333K
Senior Manager $311K

מדען נתונים
Median $190K
מעצב מוצר
Median $153K
חוקר UX
Median $254K
מנהל תפעול עסקי
$205K
הצלחת לקוחות
$122K
אנליסט נתונים
$129K
מנהל מדעי נתונים
$250K
תפעול שיווק
$343K
מנהל תוכנית
$279K
מנהל פרויקט
$110K
מכירות
$11.6K
מנהל תוכנית טכנית
$139K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Glassdoor is תפעול שיווק at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $342,705. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Glassdoor is $192,000.

משאבים נוספים