ספריית חברות
Giraffe360
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Giraffe360 משכורות

המשכורת החציונית של Giraffe360 היא $51,950 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Giraffe360. עודכן לאחרונה: 8/27/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$51.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Giraffe360 הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $51,950. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Giraffe360 הוא $51,950.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Giraffe360

חברות קשורות

  • Square
  • Stripe
  • Uber
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים