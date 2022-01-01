ספריית חברות
Gilead Sciences
Gilead Sciences משכורות

המשכורת של Gilead Sciences נעה בין $89,550 בפיצוי כולל בשנה עבור משקיע הון סיכון ברמה הנמוכה לבין $349,238 עבור פיתוח תאגידי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Gilead Sciences. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $140K
מדען נתונים
Median $223K
אנליסט פיננסי
Median $210K

מנהל תוכנית
Median $212K
מנהל פרויקט
Median $178K
אנליסט עסקי
Median $263K
טכנולוג מידע (IT)
Median $220K
מנהל מוצר
Median $170K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $295K
מהנדס ביו-רפואי
$151K
פיתוח תאגידי
$349K
מנהל מדעי נתונים
$208K
משפטי
$291K
יועץ ניהולי
$156K
תפעול שיווק
$141K
מעצב מוצר
$203K
מנהל עיצוב מוצר
$182K
אנליסט אבטחת סייבר
$182K
ארכיטקט פתרונות
$254K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
$244K
משקיע הון סיכון
$89.6K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGilead Sciences, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Gilead Sciences הוא פיתוח תאגידי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $349,238. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gilead Sciences הוא $208,035.

משאבים נוספים