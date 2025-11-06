ספריית חברות
Gigamon
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Chennai Metropolitan Area

Gigamon מהנדס תוכנה שכר בChennai Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Chennai Metropolitan Area ב-Gigamon מגיעה ל-₹2.63M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Gigamon. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
סה״כ לשנה
₹2.63M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹266K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Gigamon in Chennai Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,858,576. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gigamon עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Chennai Metropolitan Area הוא ₹1,458,096.

