GIGABYTE מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-GIGABYTE נע בין $44.6K לבין $63.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GIGABYTE. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $50.6K - $60K United States טווח שכיח טווח אפשרי $44.6K $50.6K $60K $63.3K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב GIGABYTE ?

