GIGABYTE
GIGABYTE שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שיווק in United States ב-GIGABYTE נע בין $57.4K לבין $83.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GIGABYTE. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$65.1K - $75.6K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$57.4K$65.1K$75.6K$83.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב GIGABYTE?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-GIGABYTE in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $83,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GIGABYTE עבור תפקיד שיווק in United States הוא $57,400.

משאבים נוספים

