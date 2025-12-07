ספריית חברות
Gibson
Gibson מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Kuwait ב-Gibson נע בין KWD 22.9K לבין KWD 32.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Gibson. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$84.6K - $96.3K
Kuwait
טווח שכיח
טווח אפשרי
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Gibson?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Gibson in Kuwait עומדת על תגמול כולל שנתי של KWD 32,497. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Gibson עבור תפקיד מנהל פרויקט in Kuwait הוא KWD 22,858.

משאבים נוספים

