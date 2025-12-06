ספריית חברות
Ghost
Ghost מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Ghost נע בין $41.2K לבין $57.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ghost. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$44.6K - $54.1K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$41.2K$44.6K$54.1K$57.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ghost?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Ghost in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $57,536. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ghost עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $41,168.

