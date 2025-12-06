ספריית חברות
GHGSat
GHGSat מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in Canada ב-GHGSat נע בין CA$125K לבין CA$174K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GHGSat. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$97.4K - $115K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$90.9K$97.4K$115K$127K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב GHGSat?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-GHGSat in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$174,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GHGSat עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Canada הוא CA$125,139.

משאבים נוספים

