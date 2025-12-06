ספריית חברות
GHGSat
GHGSat מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-GHGSat נע בין $98.4K לבין $140K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GHGSat. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$113K - $132K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$98.4K$113K$132K$140K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב GHGSat?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-GHGSat in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $140,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GHGSat עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $98,400.

