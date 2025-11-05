ספריית חברות
GFT Group
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Warsaw Metropolitan Area

GFT Group מהנדס תוכנה שכר בWarsaw Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-GFT Group מגיע ל-PLN 167K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Warsaw Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 174K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GFT Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
(רמת כניסה)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב GFT Group?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מפתח סיילספורס

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-GFT Group in Warsaw Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 280,650. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GFT Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area הוא PLN 174,384.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור GFT Group

