חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-GFT Group in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €51,147. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.