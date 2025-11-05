ספריית חברות
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Spain

GFT Group מהנדס תוכנה שכר בSpain

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Spain ב-GFT Group מגיעה ל-€42.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GFT Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
סה״כ לשנה
€42.7K
דרגה
L4
משכורת בסיס
€42.7K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GFT Group?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מפתח סיילספורס

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-GFT Group in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €51,147. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GFT Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Spain הוא €40,669.

