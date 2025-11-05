GFT Group מהנדס תוכנה שכר בPoland

פיצוי מהנדס תוכנה in Poland ב-GFT Group נע בין PLN 129K ל-year עבור Software Engineer לבין PLN 174K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 160K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GFT Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס Junior Software Engineer ( רמת כניסה ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN 129K PLN 129K PLN 0 PLN 0 Senior Software Engineer PLN 174K PLN 174K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( PLN ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב GFT Group ?

