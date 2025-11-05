פיצוי מהנדס תוכנה in Italy ב-GFT Group נע בין €26K ל-year עבור Junior Software Engineer לבין €29.7K ל-year עבור Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Italy מגיעה ל-€27.1K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GFT Group. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
