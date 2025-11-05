פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Sao Paulo ב-GFT Group נע בין R$103K ל-year עבור Software Engineer לבין R$170K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Sao Paulo מגיעה ל-R$143K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GFT Group. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
