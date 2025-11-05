ספריית חברות
GfK
  • Munich Metro Region

GfK מדען נתונים שכר בMunich Metro Region

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GfK. עדכון אחרון: 11/5/2025

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
מה הן דרגות הקריירה ב GfK?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-GfK in Munich Metro Region עומדת על תגמול כולל שנתי של €81,107. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GfK עבור תפקיד מדען נתונים in Munich Metro Region הוא €72,138.

