ספריית חברות
GEP Worldwide
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Hyderabad Area

GEP Worldwide מהנדס תוכנה שכר בGreater Hyderabad Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area ב-GEP Worldwide מגיעה ל-₹1.73M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GEP Worldwide. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
סה״כ לשנה
₹1.73M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹111K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,034,978. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GEP Worldwide עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area הוא ₹1,769,278.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור GEP Worldwide

חברות קשורות

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים