GEP Worldwide
  • שכר
  • יועץ ניהולי

  • כל שכר יועץ ניהולי

  • New York City Area

GEP Worldwide יועץ ניהולי שכר בNew York City Area

חבילת הפיצוי החציונית של יועץ ניהולי in New York City Area ב-GEP Worldwide מגיעה ל-$94K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של GEP Worldwide. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
סה״כ לשנה
$94K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$90K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$4K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-GEP Worldwide in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $350,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GEP Worldwide עבור תפקיד יועץ ניהולי in New York City Area הוא $99,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים