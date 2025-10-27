ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של ארכיטקט פתרונות in Canada ב-Genesys מגיעה ל-CA$272K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
סה״כ לשנה
CA$272K
דרגה
-
משכורת בסיס
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$54.3K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
18 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ארכיטקט פתרונות ב-Genesys in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$204,196. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Genesys עבור תפקיד ארכיטקט פתרונות in Canada הוא CA$204,196.

