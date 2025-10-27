ספריית חברות
Genesys
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Genesys מנהל הנדסת תוכנה שכר

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Genesys מגיע ל-$230K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$231K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
צפה 3 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Genesys?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Genesys in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $380,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Genesys עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $205,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Genesys

משאבים נוספים